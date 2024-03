Fs | sciopero il 23 e 24 marzo | impatto significativo su circolazione treni

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – Proclamati da alcune sigle sindacali autonome scioperi nazionali del personale del gruppo Fs italiane, dalle ore 21 di sabato 23, alle ore 21 di domenica 242024. Gli scioperi nazionali – spiega Fs – potrebbero avere unsullaferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eRegionali ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nuovi scioperi in arrivo. Si inizia venerdì 22 marzo a Milano , dove a incrociare le braccia saranno autisti e tranvieri di Atm, l’Azienda dei trasporti milanesi. La protesta è stata proclamata dal ... (ilfattoquotidiano)

Trasporti, sciopero venerdì 22 marzo: possibili disagi per Net e Atm - Possibili disagi per i cittadini nella giornata di venerdì 22 marzo per uno sciopero aziendale di Net e Atm proclamato dal sindacato Al Cobas.ilcittadinomb

sciopero mezzi: venerdì 22 marzo a Milano a rischio bus, tram e metro. Sabato 23 e domenica 24 si fermano i treni in tutta Italia - Fasce orario di tutela Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela. Trenitalia, nel trasporto regionale, durante gli scioperi ha istituito i servizi essenziali nelle fasce orarie di ...ilfattoquotidiano

