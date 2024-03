Fs | l’idea per non “scontentare” nessuno | un presidente con deleghe forti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 21 marzo 2024) Uncon, ancora da definire, e un amministratore delegato meno “totale” di quanto avvenga oggi. È questo il piano che starebbero cercando di mettere a punto Lega e Fratelli d’Italia in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Fs. D’altronde, la data ancora non c’è, ma una convinzione, quella sì: l’assemblea per l’approvazione del bilancio di Ferrovie dello Stato dovrebbe essere quella in cui verrà annunciato il nuovo management che guiderà l’azienda per i prossimi tre anni. Non va dimenticato che Fs ha lanciato un piano strategico decennale che metterà a terra 200 miliardi di euro, di cui 26 provenienti direttamente dal Pnrr e gli altri da investimenti e fondi infrastrutturali. Dunque, una montagna di soldi che l’amministratore delegato Luigi Ferraris ha allocato. Segui su affaritaliani.it