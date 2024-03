Frontale tra auto a Calderino Tre feriti | un uomo è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Trecoinvolte e tre, di cui uno in gravi condizioni, nell’incidente accaduto ieri mattina sulla strada provinciale valle del Lavino nel tratto che attraversa, capoluogo di Monte San Pietro. Secondo una dinamica che è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, lo scontro piùè stato unlaterale avvenuto intorno alle 7 tra una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf che procedevano in direzione opposta all’altezza di Villa Francia, poche decine di metri più a valle dell’incrocio con la strada provinciale di Mongardino. Coinvolto anche un terzo mezzo, una Jeep Renegade. A farne le spese i conducenti, e soprattutto l’di 55 anni alla guida della Panda, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna con un codice di media ...