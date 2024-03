Fratelli d’Italia Fiumicino | “Dall’opposizione nessun rispetto per l’Aula consiliare e per chi rappresenta i cittadini”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – “perper i consiglieri cheno i: quello a cui abbiamo assistito ieri in Consiglio comunale è un pessimo esempio di discussione democratica”. Così, in un comunicato stampa, il gruppo dicondanna il comportamento dell’opposizione nella seduta di Consiglio. “In particolare, l’appellativo ‘pezzente’ rivolto a Mauro Stasio ha superato ogni limite: attaccare deliberatamente i consiglieri, – prosegue il gruppo di FdI – non lasciarli parlare durante i loro interventi, mentre vengono presentate proposte ed ordini del giorno è inaccettabile -. Non possiamo più passare ...