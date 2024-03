Francesco Romizi | antenna di via Sicilia | “le responsabilità dell’amministrazione comunale”

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Un mese fa siamo stati facili profeti e lo dico con rammarico. In viasorgerà una nuovadi telefonia in prossimità delle abitazioni. L’iniziativa dei residenti aveva indotto l’amministrazione a fare interrompere i lavori ma che questa sospensione fosse un palliativo lo sospettavamo e ora troviamo conferma. La prima colpa del Comune è stata di non aver informato la popolazione interessata quando è pervenuta la richiesta di una società che individuava viaper l’installazione di una nuova infrastruttura. È la legge regionale a prevedere obblighi di trasparenza. Ma questa è una consuetudine: informazione preventiva e partecipazione non fanno parte del vocabolario di questa amministrazione. Ma la colpa più grande è quella di non avere aggiornato dal 2017 il piano della localizzazione delle antenne, che risulta ...