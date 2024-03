FOTO Marcianise | inaugurato il cantiere del palazzetto dello Sport

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione deldelche nascerà dalla riqualificazione dell’ex canapificio nel Rione Medaglie d’Oro. Per la realizzazione dell’intervento saranno impiegati 1.594.669,76 euro. Una parte dei fondi provengono da un finanziamento regionale di 1.267.362,91 stanziato per la ristrutturazione dell’ex canapificio, ottenuto dopo la sua acquisizione, mentre i restanti 327 306,85 euro sono stati recuperati dai proventi dei permessi di costruire. La prima fase dei lavori prevede la demolizione delle strutture in muratura di tufo presenti su gran parte dell’area. La superficie complessiva dell’intero lotto è di circa 9.000 metri quadri. A supporto dell’impiantoivo è previsto un parcheggio, aree verdi e locali tecnici. ...