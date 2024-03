Formula1 | Leclerc | “Passo avanti evidente”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar. (askanews) – Per Charlesil GP di Australia deve servire a confermare le prestazioni che l’hanno portato sul podio in Arabia con la Ferrari: “Ilrispetto all’anno scorso èe il fatto di trovare riscontri in linea con le nostre attese ci permette di muoverci in una direzione chiara: negli ultimi sei o sette mesi siamo la squadra che è migliorata di più ed è importante – la parola del monegasco -. Siamo ancora all’inseguimento della Red Bull, ci manca un po’ di prestazione soprattutto in gara, ma la macchina è costante e prevedibile: il gap in gara è di 4 decimi al giro, ma la squadra lavora bene, ha le idee molto chiare su cosa dover lavorare e questo mi dà fiducia di poter mettere loro pressione in stagione, ma ora il divario è ancora troppo ampio per poter pensare ...