Formula 1 – Verstappen da battere anche a Melbourne | Leclerc spera La McLaren | a 12 su Sisal it | sogna l’impresa nella “sua” Australia

Jeddah, 7 marzo 2024 – Torna in pista la Formula 1. Al termine della prima sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita sul tracciato di Jeddah domina ancora la Red Bull. Nessuna sorpresa ... (sport.quotidiano)

Seconda doppietta Red Bull. In Arabia Saudita primo Verstappen davanti a Perez. Ma la Ferrari c'è: non solo conquista la terza posizione, e dunque il Podio , con Charles Leclerc. Ma riesce a stupire ... (firenzepost)

Secondo Gran Premio della stagione di Formula 1 2024, seconda doppietta targata Red Bull. Dopo quanto visto nella prima gara dell’anno in Bahrain, anche sullo scintillante circuito cittadino di Gedda ... (gazzettadelsud)

Verstappen: «La Red Bull è dove voglio essere. Inizio anno perfetto». Campione olandese smentisce voci di divorzio - Max Verstappen ha chiarito che la Red Bull è «dove voglio essere» mentre continuano a circolare le voci che collegano il tre volte campione del mondo ad un addio. Verstappen ha ...motori.ilmessaggero

Formula 1 – Verstappen da battere anche a Melbourne, Leclerc spera. - Roma, 21 marzo 2024 – Il Mondiale di Formula 1 vola da Gedda a Melbourne dove, domenica, è in programma il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento iridato della stagione. Come sempre l’uomo da bat ...adnkronos

Max Verstappen, l’ex pilota sconvolge la F1: “Molto vicino un accordo con la Mercedes”. Ma l’olandese nega - “Sono molto vicini all’accordo con la Mercedes”. È la rilevazione sganciata da Johnny Herbert, ex pilota britannico di F1 ed ex commentatore di Sky Sports, parlando con l’inglese The Sun. Secondo Herb ...ilfattoquotidiano