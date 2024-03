Formazioni ufficiali Polonia-Estonia | Qualificazioni Europei 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ledi, sfida valida per leagli. La vincente della sfida affronterà una tra Galles e Finlandia, per un posto nel girone di Olanda, Francia e Austria. Calcio d’inizio ore 20.45. Si giocherà al PGE Narodowy di Varsavia. Ecco le sceltedei due allenatori.: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski: Hein, Klavan, Tamm, Mets, Paskotsi, Kallaste, Soomets, Vetkal, Tamm, Palumets, Jurgens SportFace.

Le Formazioni ufficiali di Grecia-Kazakistan , sfida valida per le Qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. La vincente sfiderà la vincente della sfida tra Georgia e Lussemburgo. Calcio d’inizio ... (sportface)

Andata dello spareggio retrocessione di Nations League C e di fronte giocano Gibilterra e Lituania. Una doppia sfida andata e ritorno che decreterà la squadra retrocessa in Nations League D che ... (infobetting)

Diretta Live di Polonia-Estonia Qualificazioni Europei 2024. La cronaca della partita - Qualificazioni Europei 2024. Le ultime notizie sulla partita Polonia-Estonia: Formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.sport.virgilio

Georgia-Lussemburgo, Formazioni ufficiali: non c'è Kvaratskhelia, il motivo - La Georgia, senza Kvaratskhelia che è out per squalifica, affronta il Lussemburgo nel match valido per gli spareggi di Euro 2024. Si tratta della semifinale della.calciomercato

Georgia – Lussemburgo: ecco le Formazioni ufficiali - Georgia - Lussemburgo: ecco le Formazioni ufficiali della sfida valevole per gli spareggi di EURO 2024 in programma alle 18.00 ...generationsport