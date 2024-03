Florence Korea Film Fest: dalla masterclass sull’arte dei Webtoon al cinema degli anni ’60 - Il 22 marzo alle 11 al cinema la Compagnia al via la masterclass sui Webtoon con i fumettisti Jang Boo-kyu e Hong Yoon-pyo ...lanazione

Federal Reserve still foresees rate cuts; French bulldogs remain remain on top; MLB season opens in South Korea | Hot off the Wire podcast - Federal Reserve officials signaled that they still expect to cut their key interest rate three times in 2024 despite signs that inflation was surprisingly high at the start of the year. Yet they ...scnow

Cosa fare questo weekend a Firenze - Sabato 23 e domenica 24 marzo si svolgerà la festa del lampredotto, la festa dedicata al piatto più popolare di Firenze. Oltre a poter gustare l'amato piatto fiorentino, potrete assistere agli eventi ...firenzetoday