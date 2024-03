Fiumicino | la Lega | “Gravi insulti a Stasio La consigliera Meloni chieda scusa”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – “Riteniamossimo quanto accaduto adurante la seduta del Consiglio comunale, dove al consigliere comunale Mauro– della Lista Civica Baccini Sindaco – sono state rivolte parole agghiaccianti (leggi qui) mentre si discuteva un documento relativo alla ‘Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo’”. È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti delladel Comune di. “Paola, della Lista Civica Ezio Sindaco, ha inveito controcon l’appellativo di “pezzente”. Condanniamo glidellaPaolae ci chiediamo che fine abbia fatto il rispetto per le Istituzioni e per chi le rappresenta in Aula ...