Firenze | tre concerti per gli Amici della Musica

21 marzo 2024 - Sabato 23 marzo, alle ore 16.00, al TeatroPergola, ultimo recital pianisticoStagionestica deglicon Nelson Goerner. In programma, la Chaconne in sol maggiore, HWV 435 di Handel, Davidsbundlertanze, op. 6 di Schumann, i Preludi, op. 23 di Rachmaninov e Islamey (Fantasia orientale) di Balakirev. Riconosciuto come uno dei più grandi pianistisua generazione, Nelson Goerner è elogiato per le sue interpretazioni capaci di raggiungere sublimi vette di poesia, unite a una magistrale ed esaltante incisività. Nato in Argentina, dopo gli studi in patria si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Franz Liszt di Buenos Aires nel 1986, grazie al quale ha ottenuto una borsa di studio per ...