Fiorentina | il grazie della società Vicinanza e affetto in giornate di angoscia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 - La salma di Joe Barone sta raggiungendo in queste ore la Sicilia, in particolare la sua Pozzallo che lo ha visto crescere da bambino. Partita stamani da Firenze, in nottata sarà sistemato tutto per la camera ardente di domani che resterà aperta l'intera giornata. La sua gente avrà modo di rendergli omaggio per l'ultima volta. A Pozzallo risiedono ancora diversi parenti del compianto direttore generale. Era tornato non troppo tempo fa, aveva affiliato anche la scuola calcio allaviola. Aveva creato un legame tra le due realtà. Sabato si svolgerà il corteo funebre dal Palazzo di città "Giorgio La Pira" alla chiesa Madre Madonna del Rosario, la stessa dove Joe fu battezzato poco dopo la sua nascita nel marzo del 1966. Si svolgerà alle 10.30 la Santa Messa in suffragio. Oltre alla sua ...