Fiorentina | il giorno della ripartenza Tutti in cerchio in mezzo al campo | il discorso di Italiano e Biraghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 - Lariparte. O almeno prova a farlo. E' come una sorta dizero in casa viola. Mentre Joe Barone sta raggiungendo la Sicilia per le celebrazioni previste nella sua Pozzallo, al Viola Park questa mattina sono ripresi gli allenamentiprima squadra. Gran partefamiglia Barone è ancora a Firenze, partirà nelle prossime ore insieme ai dirigenti gigliati. Ancora il programma non è definito, ma Daniele Pradè e Alessandro Ferrari voleranno sicuramente fino a New York per il funerale ufficiale di martedì prossimo. Probabilmente anche Nicolas Burdisso. Rocco Commisso invece no. Non andrà neanche in Sicilia. Resterà a Firenze, un po' per riposarsi dopo giorni complicatissimi anche fisicamente, un altro po' per stare vicino alla squadra. Alla scomparsa di Joe ha risposto con ...