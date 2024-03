Fiorentina | gesto da brividi per Joe Barone | tutti in cerchio prima dell’allenamento | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il mondoè sotto shock per la morte di Joe, direttore generale. Il dirigente del club viola è stato colpito da infartodella partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta e la situazione è apparsa subito gravissima. La gara è stata inevitabilmente posticipata.è stato sottoposto ad operazione, poi le condizioni sono peggiorate fino alla morte. La squadra è tornata in campo in vista della partita casalinga contro il Milan e l’appuntamento al Viola Park è stato dain, occhi lucidi, un minuto di silenzio e un lungo applauso: laha deciso di omaggiare così Joedopo la tragedia. Presente anche il presidente Rocco Commisso.