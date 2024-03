Fiorentina | commozione al Viola Park | squadra e dirigenza ricordano Barone VIDEO

(Di giovedì 21 marzo 2024) Laè tornata a lavorare alin quello che è stato il primo allenamento dalla morte di Joe, il direttore generalescomparso martedì dopo un ricovero per un arresto cardiaco. Lasi è radunata a centrocampo, in compagnia di Daniele Pradè e del presidente Rocco Commisso, oltre che del resto della. I giocatori si sono disposti a cerchio tenendosi la mano durante un momento di raccoglimento. Poi l’applauso. A quel punto laè rimasta sola e Vincenzo Italiano ha tenuto un discorso: “Andare in campo e dire ‘Pres, oggi vinco per te. Oggi corro per te’”, alcune delle parole che emergono dalpubblicato sui social. Laha così iniziato ...

QS - Pisa, Aquilani in lutto per Joe Barone. Lettera sui social: "Mi hai trattato come un figlio" - "Aquilani in lutto per Joe Barone. Lettera sui social: 'Mi hai trattato come un figlio'", titola il Quotidiano Sportivo. La.tuttob

ITALIANO, Scosso dal lutto. E adesso potrebbe non lasciare - Nel raccontare la giornata di profonda commozione passata ieri al Viola Park nel ricordo di Joe Barone, la Nazione si sofferma anche su Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina è ...firenzeviola

Morte Joe Barone, oggi l’ultimo omaggio. Poi la Fiorentina torna in campo - La squadra di Vincenzo Italiano si prepara a scendere in campo al Viola Park per il complicato ma doveroso ritorno agli allenamenti ...corrieredellosport