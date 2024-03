Fiorentina | Commisso torna a Firenze | nuovi incarichi per Pradè

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024), la squadra riin campo dopo il lutto di Joe Barone erimane in città per riorganizzare la dirigenza Dopo la commozione per la camera ardente di ieri, laè costretta are al lavoro dopo tre lunghe giornate in seguito alla morte di Joe Barone. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra tornerà in campo questa mattina attorno alle 11, mentre Rocco, ieri particolarmente commosso nel dare l’addio al suo braccio destro, ha deciso di rimanere aper riorganizzare il gruppo in un momento così delicato. Per colmare il vuoto lasciato da Barone bisognerà quindi si comincerà dall’allargare i compiti di volta in volta ai membri attuali dello staff: Pradé e Burdisso continueranno nel loro ruolo di riferimento ...