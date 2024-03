Fiera della Palme fra novità e tradizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sarà un grande spettacolo pirotecnico sull’area feste, stasera alle 21, a dare ufficialmente il via all’edizione numero 403delle. Da domani a lunedì una non stop di eventi, mostre, ritrovi, dibattiti e concerti sotto un doppio cappello: “e innovazione“. Questo il tema scelto per la2024, il filo rosso che unirà iniziative ed eventi: "Il programma – così la presentazione – ha un obiettivo ambizioso: coniugare lae la memoria del luogo con il cammino‘nuova Melzo’, la città che cresce e cambia". Il calendariokermesse era già stato presentato nei giorni scorsi dal sindaco Antonio Fusè e dall’assessore alla Cultura Diana Marangoni: "Laè il nostro fiore all’occhiello, ...