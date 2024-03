Fiat Professional rinnova la gamma | e arriva anche l’idrogeno

(Di giovedì 21 marzo 2024) RUSSELSHEIM (ITALTRESS) – Nuovo capitolo della storia lunga 50 anni diVeicoli commerciali, oggi, con ilmento dell’intera, attualmente composta da Doblò, Scudo e Ducato. Nuovi gli allestimenti interni e il frontale, a listino nuove versioni dei motori diesel ma soprattutto veicoli elettrici con autonomia aumentata e per la prima voltaScudo e Ducato a idrogeno. Una piccola rivoluzione, i cui impatti però sonoindustriali nel nostro Paese. Si trova infatti ad Atessa il più importante stabilimento della divisione Pro One di Stellantis, che raggruppa i commerciali leggeri di Citroen, Peugeot e Opel/Vauxall. Lì nel 2023 sono stati prodotti 230 mila veicoli, di cui 170.000 Ducato, largamente il veicolo più venduto di Pro ...

