Ferrovie Nord | Caradonna | ‘Diabolik? Ricordiamo e celebriamo curioso intreccio di storie’

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos) – ?Per ricordare e celebrare ildi storie tra Diabolik e le– abbiamo deciso di promuovere queste iniziative. La riscoperta di un pezzo importante del nostro passato è la conferma, una volta di più, del significato profondo e della centralità che le nostre aziende hanno avuto nella società lombarda,nella vita e nell?immaginario di tantissime persone, a partire dal 1877. È un patrimonio culturale ricchissimo -sottolinea- che siamo impegnati a valorizzare con tante attività. Ne voglio ricordare solo due: il Museo Virtuale, dove i materiali di questa iniziativa troveranno la loro collocazione permanente e la ristampa ed esposizione dei manifesti storici di Carlo Dradi?. Così il presidente diFulvio ...

(Adnkronos) – "La grossa sfida è l'idrogeno. Stiamo parlando di treni che stanno già facendo addirittura collaudi, stiamo parlando di cantieri che si stanno aprendo, cantieri conclusi, come il ... (webmagazine24)

Ferrovie Nord: Diabolik arriva in stazione Milano Cadorna il 25 marzo - Milano, 21 mar. (Adnkronos) - L'albo speciale su Diabolik annunciato oggi da Ferrovie Nord sarà distribuito dal 25 marzo, assieme all' apertura dello spazio in stazione Cadorna a Milano con la mostra ...affaritaliani

Frane, disagi e chiusure; quelle Ferrovie del Sud figlie di un «dio minore» - La Puglia separata dal resto del Paese sui binari: ci aspetta una Pasqua senza treni o con i convogli a singhiozzo, alternati a passaggi in bus ...lagazzettadelmezzogiorno

Ferrovia Alcantara – Randazzo: “le facili promesse e l’ennesima illusione” - “Lo scorso 14 marzo si è svolta tra Taormina e Gaggi l’ennesima passerella che, a cadenze regolari, viene effettuata sul tema della riapertura della dismessa ferrovia Alcantara – Randazzo. Uno spettac ...strettoweb