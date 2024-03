Fermo di 20 giorni per la Geo Barents che soccorse 146 migranti in mare | “Faremo ricorso”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Geo, imbarcazione di Medici Senza Frontiere, ha ricevuto unamministrativo di 20dall'Italia per non aver seguito le indicazioni della Guardia Costiera Libica e "aver messo in pericolo la vita dei". Il 16 marzo, giorno del salvataggio contestato, Geoha soccorso 146 persone.