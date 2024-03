Fermato alla stazione mentre vende bici rubata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pesaro, 21 marzo 2024 – Ruba una, poi mette un annuncio su Facebook perrla, si accorda sul prezzo, 40 euro, ma la Polfer lo rintraccia proprio nei minuti in cui fa la consegna all’acquirente e quindi lo denuncia per ricettazione e truffa. E’ quello che è avvenuto lunedì scorso a un 57enne, controllatogirava con quellaferroviaria. Gli agenti Polfer lo vedono con unacletta, gli chiedono i documenti e da questi il 57enne risulta avere precedenti per furto. Ma fin qui tutto bene, solo un controllo. Passano pochi minuti, e gli agenti vedono che stranamente l’uomo non ha più lacon cui girava. Ce l’ha invece un’altra persona, che sta aspettando un treno sul binario 4. E facendo un controllo a ...