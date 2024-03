Ferito al collo da un proiettile Probabile regolamento di conti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quando l’ambulanza è arrivata in via Dante Alighieri, la vittima dell’agguato era sul ciglio della strada, accanto a un’abitazione. Aveva una lesione ale sanguinava. Raggiunto di striscio da un colpo di pistola, probabilmente per unditra bande criminali rivali per spartirsi il territorio delle Groane, noto come area di spaccio della droga. La sparatoria è avvenuta ieri mattina a Cesate. Ilè un marocchino di 30 anni, trovato in una zona poco distante dal parco, probabilmente stava scappando dal suo aggressore e ha chiesto aiuto. La telefonata alla centrale operativa del 118 è arrivata poco dopo mezzogiorno. Areu ha inviato un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure mediche sul posto è stato trasin codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Non è ...