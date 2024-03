Ferito a colpi di machete Gamba amputata in ospedale Fermato un giovane nobile

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un apprezzamento spinto unito a una foto osé inviata alla ragazza di un amico il quale, scoperto l’arcano, si sarebbe vendicato adi. È una delle piste, quella della gelosia, seguita dopo l’aggressione a un 23enne, O. B., che ha perso lasinistra,gli sotto il ginocchio dopo un’operazione l’altra notte al Cto. In serata è statoun coetaneo, Pietro Costanzia di Costigliole, appartenente a unacasata piemontese, sospettato di essere l’autore del ferimento e accusato di tentato omicidio. Era in una camera d’albergo. Agli agenti ha negato tutto dicendo che si nascondeva perché rincorso da un mandato di cattura internazionale dalla Spagna. Le indagini su di lui e i suoi precedenti proseguono. Il complice è braccato dalla polizia. L’agguato nel ...

