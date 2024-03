Femminicidio a Taurisano | Galati ha ucciso la moglie con 20 coltellate e poi è andato al bar

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 21 marzo 2024) Hala, nella casa didove i due vivevano. Poi, come niente fosse, èal bar e ha chiesto un whisky, ancora sporco di sangue. Questa l’agghiacciante ricostruzione dietro la morte di Aneta Danelczyk, massacrata dal marito Albano: la terribile verità è emersa dal racconto di un testimone raccolto dagli inquirenti e divenuto parte dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti del 56enne. Tutto è successo lo scorso 16 marzo, quandoè stato avvistato in un locale del Paese, con tracce di sangue sui vestiti. Subito dopo si è presentato in commissariato per raccontare il delitto dellaha ...