Fedez rimane in mutande in treno Il siparietto è virale sui social

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il video diinsulè diventatosui. Il rapper era in ritardo per la presentazione della nuova stagione di "LOL - Chi ride è fuori" e si è cambiato sul

Fedez e Chiara perché nascondono i figli Tutte le ipotesi - Molto più di una semplice cambio di strategia comunicativa, molto di più di semplici coincidenze. Dietro alla scelta di Fedez e Chiara Ferragni di non mostrare più il volto dei loro figli si stanno ...today

Fedez-Ferragni: perché la coppia ora mostra i figli solo di spalle - Leone e Vittoria, grandi protagonisti dei social fino alla separazione dei due famosi genitori, ora non si vedono quasi più. Una scelta che potrebbe essere stata dettata da motivi legali ...ilgiorno

Fedez in una rissa con Naska, i motivi del litigio - Un nuovo dissapore per Fedez, che oltre ad essere una delle persone più seguite e spiate dell’ultimo periodo per via della sua vita privata e professionale, ora deve fare i conti con una nuova ...dilei