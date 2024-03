Fedez e Chiara Ferragni non si parlano

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 21 marzo 2024) I Ferragnez stanno attraversando una crisi importante. Non è la prima, come ha spiegatoa Che tempo che fa, ma è la prima che potrebbe mettere a serio rischio il loro matrimonio.non vive più nel super attico a CityLife a Milano, ma in un appartamento in affitto;...