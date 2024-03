Federico Zampaglione | «Oggi viviamo tra i fuffa-guru che vogliono insegnarti la vita Mi salva la famiglia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha un nuovo singolo in uscita: Puntofermo. Ha anche appena presentato il film horror The Well, di cui è stato il regista. Edice in un’intervista a Repubblica dice che «siamo bombardati: violenza, tutti chevenderti qualcosa,chela. L’individuo si perde in un mare magnum di informazioni. Si chiede: vabbè, ma io dove devo andare? Serve un porto nella tempesta, che sia un libro, un amore, un cane come nel video della canzone». Il suo porto sicuro è «la, i miei film, le mie canzoni. Lì dentro sto bene, mi sento protetto, esce il meglio di me. Ma i punti fermi si costruiscono con sacrifici, perché prima li devi individuare, poi difendere, o ...