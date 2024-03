Federico | Simona o Alessio | chi uscirà secondo i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 21 marzo 2024)Massero,Falsone oTagli: chi sarà il prossimo concorrente che sarà eliminato dal Grande Fratello? La finale è prevista lunedì 25 marzo e quindi, come annunciato da Alfonso Signorini, nel corso della prossima puntata ci sarà una carneficina e gli eliminati saranno almeno tre. Nel corso dell’ultima puntata Anita Olivieri è stata eliminata al televoto e dopo una serie di votazioni Massimiliano Varrese è stato decretato finalista, mentre Paolo Masella è stato eliminato. In seguito alle classiche nomination i candidati alla prossima eliminazione sonoFalsone,Massaro eTagli. Chi? Ianche in questo caso sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere proprio ...