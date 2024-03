Federico Fashion Style | torna in tv con tanti amici vip | dove e quando vedremo il suo nuovo show

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 marzo 2024)sta perre su Real Time con unprogramma tuttoe pieno di ospiti famosi. Il famoso parrucchiere della tv sta perre e i suoi fan sono curiosi e non vedono l'ora di assistere a nuove avventure. Pieghe, tagli e trattamenti alternativi per capelli sono in arrivo, ma non sarà il solito Salone delle Meraviglie, secondo le fonti ufficiali. Ci sarannossimi vip ospiti, una bella dose di glamour, divertimento e sperimentazione per un'edizione spumeggiante e innovativa. Il Salone delle Meraviglie cambia look e arriva su Real Time il 6 Aprile 2024 alle 16.40, canale 31. "Sarà un viaggio pazzesco" ha scrittosul suo Instagram, sfoggiando ...