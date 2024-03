Fed | tassi fermi al top da 23 anni La Bce verso un taglio a giugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bocce ferme alla Fed. Il comitato di politica monetaria ha deciso ieri di lasciare invariato il costo del denaro al livello massimo degli ultimi 23, pari al 5,25-5,5%, come previsto in base ai ripetuti segnali lanciati dal numero uno Jay Powell. L’inflazione, infatti, è diminuita rispetto al picco raggiunto a metà del 2022, ma è ancora ben al di sopra del livello del 2%, obiettivo della Fed. A far drizzare le antenne ai trader è però il rischio che la Fed posticipi ulteriormente quei tagli su cui i mercati avevano tanto sperato. Powell, del resto, può permettersi di essere paziente se si considera che l’econmia americana non lancia alcun segnale di rallentamento, soprattutto sul mercato del lavoro: a fronte di un tasso di disoccupazione Usa salito a febbraio al 3,9%, comunque ancora al di sotto del livello che la Fed reputa sostenibile nel lungo termine, le ...