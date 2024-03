Fed promette tre tagli quest’anno | la view degli analisti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Federal Reserve ha confermato ieri tassi di interesse invariati, segnando però cheerà il costo del denaro per tre volte, riducendolo complessivamente di 75 punti base. Ilo, che era atteso dal mese di giugno, potrebbe anche avvenire prima, secondo le nuove aspettative. Cosa ha deciso a Fed Il FOMC, comitato di politica monetaria della banca centrale americana ha lasciato i tassi invariati per la quinta volta consecutiva, confermandoli in un range fra il 5,25% e il 5,50%. “I recenti indicatori suggeriscono che l’attività economica si sta espandendo a una velocità solida. L’inflazione è rallentata nell’ultimo anno ma resta elevata”, si legge nello statement dove si sottolinea che l’outlook resta “incerto” e che la Fed “continuerà a fare attenzione ai rischi di ...