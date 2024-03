Fed lascia i tassi fermi tra 5 | 25 e 5 | 50%

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Fedtra 5,25 e 5,50%. La Federal reserve "non ritiene che sia opportuno ridurre l'intervallo obiettivo fino a quando non avrà acquisito maggiore fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%", si legge in un comunicato. Il Comitato "è fortemente impegnato a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2 per cento". Nel valutare l'orientamento appropriato della politica monetaria, il Comitato "continuerà a monitorare le implicazioni delle informazioni in arrivo per le prospettive economiche". E "sarebbe disposto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi del Comitato". — [email protected] (Web Info)

Da People’s Bank of China dichiarazioni dovish. Borsa Hong Kong oltre +2% con effetto Fed - Occhio in Cina alle dichiarazioni rilasciate da Xuan Changneng, vice governatore della People’s Bank of China.finanza

Borse oggi in diretta | Europa attesa in netto rialzo in scia ai record di Wall Street. Nuovo massimo storico per l’oro - Come era nelle attese la Fed ha annunciato tassi invariati, lasciando il costo del denaro nel range fra il 5,25%-5,50%. Tre i tagli confermati nel 2024. Ora focus sulla BoE, il Consiglio Europeo e il ...msn

