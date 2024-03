-MASSA CITTÀ Ramacciotti viale Democrazia 44, tel. 0585 41.04 (aperta 24 ore) MARINA Nobile via Rossi 3, tel. 0585 240.071 (fino alle 22). MONTAGNA Antonioli via dei Colli 92/A (San Carlo), ... (lanazione)

SIENA FIORE (diurno continuato) via Camollia, 13 tel: 0577 280113 DR.MAX SIENA (continuato e notturno a chiamata) Viale Cavour, 252 tel: 0577 44606 ABBADIA SAN SALVATORE Fabbrini 0577 778257 ... (lanazione)

Garbagnate, dalle farmacie un buono per chi ha figli nati nel 2022. E’ un arrivo in città un’iniziativa decisamente piacevole per tutte quelle famiglie che hanno un figlio venuto alla luce nel 2022. ... (ilnotiziario)