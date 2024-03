F1, Susie Wolff vuole denunciare la FIA: clima rovente nel Circus - La Formula Scandali si arricchisce di nuovi episodi. Dopo i casi Christian Horner e del n.1 della FIA, Ben Sulayem, un'altra situazione molto delicata bussa alle porte del Circus e, nello specifico, d ...oasport

F1, Lewis Hamilton: “La macchina ha molto potenziale, ma sin qui non lo abbiamo massimizzato con il set-up” - Dopo un avvio di stagione molto deludente, in cui è rimasto sempre alle spalle del compagno di squadra George Russell arrivando settimo in Bahrain e nono in Arabia Saudita, Lewis Hamilton vuole cambia ...oasport

Susie Wolff denuncia la Fia: "Mancata trasparenza nell'indagine di dicembre" - La managing director della F1 Academy, moglie del team principal Mercedes Toto, era stata indagata dalla Federazione nel dicembre 2023. Nonostante la rapida archiviazione con un nulla di fatto, Susie ...gazzetta