F1 | Sergio Perez | “Ottimo inizio di stagione | la macchina va sempre nella giusta direzione”

(Di giovedì 21 marzo 2024)è carico e determinato in vista del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il messicano è reduce da due secondi posti tra Sakhir e Jeddah,alle spalle del suo compagno di team Max Verstappen, andando a sugellare due doppiette importanti. La Red Bull ha iniziato il campionato in maniera, se possibile, ancor più dominante rispetto ad un anno fa, con una RB20 che non sembra avere limiti. Il vantaggio rispetto agli inseguitori èpiù netto e ora starà ai due piloti di Milton Keynes battagliare per i successi tappa per tappa. Il nativo di Guadalajara conferma la sua soddisfazione: “Sono davvero soddisfatto di quanto fatto nelle prime due gare, sento che come squadra siamo in un buon momento. Capiamo alla perfezione i ...