F1 | Newey-Ferrari | ecco il grande incubo di Red Bull

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Allarme rosso in Red. E la cromatura del pericolo non è certamente casuale. Il caos che vive attualmente la scuderia campione del mondo in carica, con la storia che vede come protagonista in negativo Chris Horner che ha sconquassato gli equilibri, potrebbe spalancare le vie alla. In pista, forse, ancora no: nonostante in Arabia Saudita il Cavallino Rampante si sia avvicinato sensibilmente alle prestazioni del Toro, la supremazia di Max Verstappen e Sergio Perez non è ancora stata messa in discussione. Attenzione, però, al prossimo futuro: John Elkann avrebbe puntato Adrian, attuale direttore tecnico degli austriaci, nel tentativo di regalare a Lewis Hamilton (e Charles Leclerc) una macchina vincente nel 2025. Il professionista anglosassone ha progettato dodici vetture vincenti fin qui: un record. F1, le parole di ...