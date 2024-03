F1 | Mercedes fa spesa in casa Ferrari

(Di giovedì 21 marzo 2024)piazza due colpi importanti dallaper quanto riguarda il mercato ingegneri di F1, infatti dal 2025 Simone Resta e Enrico Sampò lavoreranno alla corte di Toto Wolffrisponde adopo il colpo Lewis Hamilton prendendo due ingegneri con grande esperienza in F1: Simone Resta ed Enrico Sampò lavoreranno nel team di Brackley dal 2025. Il primo, per anni capo progettista in, approderà al team della Stella a tre punte nel ruolo di responsabile degli sviluppi. Il secondo, invece, andrà a dare man forte nel reparto simulazioni, più precisamente il suo ruolo sarà quello di Head of performance software applications. Simone Resta era rientrato qualche mese fa alladopo aver terminato il suo contratto con la Haas a fine 2023 in qualità di direttore ...

