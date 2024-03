F1 | Lewis Hamilton | “La macchina ha molto potenziale | ma sin qui non lo abbiamo massimizzato con il set-up”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo un avvio di stagionedeludente, in cui è rimasto sempre alle spalle del compagno di squadra George Russell arrivando settimo in Bahrain e nono in Arabia Saudita,vuole cambiare passo ed èmotivato alla vigilia del weekend di Melbourne, in occasione del Gran Premio d’Australia 2024, terzo round del Mondiale di Formula Uno. “Penso cheunapazzesca e che abbia: semplicemente non l’attraverso il set-up e a causa di errori, quindi ovviamente non siamo soddisfatti della performance delle prime due gare, ma c’è delche nonancora estratto. L’obiettivo di tutti è capire la ...

