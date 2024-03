(Di giovedì 21 marzo 2024) "Il passo avanti rispetto all'anno scorso è evidente", dice il monegasco della Ferrari MELBOURNE () - "Credo che il passo avanti fatto rispetto all'anno scorso sia evidente, molto in linea con i progressi fatti al termine del campionato 2023. Il fatto di trovare costantemente riscontri in l

F1, il GP di Australia 2024 su TV8: tutti gli orari in chiaro dal 22 al 24 marzo - Il Gran Premio di Australia sarà il terzo dei ventiquattro appuntamenti che compongono il calendario del Mondiale 2024 di Formula Uno. Si correrà da venerdì 22 a sabato 24 marzo. La prima giornata sar ...oasport

F1, Charles Leclerc: “Ci aspettiamo di essere nelle stesse condizioni viste in Arabia Saudita” - Dopo una settimana di pausa, il Circus della F1 si rimette in marcia. Messi in archivio i week end in Bahrain e in Arabia Saudita, si volge lo sguardo all'Australia. Sul circuito cittadino dell'Albert ...oasport

F1: Gp Australia. Leclerc "Direzione chiara, siamo fiduciosi" - 'Il passo avanti rispetto all'anno scorso è evidente', dice il monegasco della Ferrari MELBOURNE (Australia) (ITALPRESS) - 'Credo che il passo ...sport.tiscali