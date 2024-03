F1 | GP Australia in tv | dove seguire in streaming qualifiche e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una settimana di pausa è ormai alle spalle per la F1, che dopo la doppietta d’esordio stagionale tra Bahrain e Arabia Saudita torna a correre a Melbourne, nell’iconico Albert Park, per il GP d’. Terzo appuntamento dell’anno per il mondiale, un banco di prova importante per tanti team, mentre per Red Bull continua a scricchiolare il terreno sotto i piedi dopo l’ultimo mese movimentato e le voci di rottura con Max Verstappen. La Ferrari punta Red Bull Neanche a dirlo, i favoriti sono loro, ma in casa Red Bull non tutto quel che luccica è oro. Anzi, il team più vincente dell’ultimo triennio sembra andare verso una crisi interna che potrebbe tradursi in problemi di pista. Certo, la superiorità della RB20 è sotto gli occhi di tutti, ma la macchina perfetta (quella del team nei box) sembra non funzionare più come una volta a causa del recente scandalo Horner che ...