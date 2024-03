F1 | Gp Australia Alonso Futuro? Presto per dirlo | prima Aston Martin

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Non ho voglia di commentare le voci, magari in estate se sapremo di più", dice lo spagnolo MELBOURNE () - "Compagno di Verstappen in Red Bull? Non ho commenti, sono solo voci, si tira a indovinare e preferisco non parlarne". Con queste parole Fernandoprova a dribblare le domande su

“Non voglio aspettare fino all’estate, perché sarebbe ingiusto per me e per la squadra se volessimo cercare più opzioni. Ma non voglio nemmeno affrettarmi finché la mia testa non è ancora arrivata ... (sportface)

Alonso è convinto del suo futuro in F1: "Non dipende da Red Bull o Mercedes". - Fernando Alonso aveva detto all'inizio dell'anno che avrebbe deciso entro poche settimane se rimanere per un'altra stagione in Formula 1, ma il due volte campione del mondo ha fatto marcia indietro. I ...msn

F1, Fernando Alonso ambizioso: “Stiamo migliorando e a Melbourne ho sempre fatto bene” - Fernando Alonso si avvicina con fiducia ed entusiasmo al terzo Gran Premio della stagione: lo spagnolo ha raccolto la nona posizione in Bahrain, mentre in Arabia Saudita ha centrato la top 5. Adesso l ...oasport