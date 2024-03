F1 GP Australia 2024 | il programma del Gran Premio | date | orari | circuito

Il Gran Premio di Australia di Formula 1 andrà in scena questo fine settimana sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Le qualifiche andranno in scena alle 7:00 del mattino italiane di sabato 23 ... (sportface)

Carlos: “Fatti grandi progressi, pronto a salire in macchina” - Carlos Sainz è tornato nel paddock a pochi giorni dall’attacco di appendicite che lo ha costretto a saltare il Gran Premio dell’Arabia Saudita dopo le prime due sessioni di prove libere.ferrari

Carlos Sainz in dubbio per il GP Australia: “Non sono stupido, se non mi sentirò bene non correrò” - Sainz è a Melbourne e nella notte tra giovedì e venerdì scenderà in pista nelle FP1 del GP d'Australia, solo dopo averle disputate capirà e deciderà ...fanpage

F1 2024, Gp Australia: Gli orari della Formula 1 oggi in TV su Sky e TV8 - Il Gran Premio d'Australia 2024 di Formula 1 dal circuito di Melbourne: gli orari di oggi in TV su Sky Sport F1, TV8 e in streaming su NOW.circusf1