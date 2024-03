(Di giovedì 21 marzo 2024) La F1 sbarca aquesto weekend per il GP d’. Memorabile fu la gara che si svolse nelCharlessi prese il suo primo e fin qui unico Grand Chelem F1 evogliono dire soprattutto GP d’e Charlesne sa qualcosa. Nell’attesa di vedere azione in pista con le 20 monoposto, andiamo a ritroso nel passato alla volta della garana del. Era l’anno dell’introduzione del nuovo regolamento con le monoposto ad effetto suolo. La Ferrari fece molto parlare di sè soprattutto per le forme della F1-75, uno stravolgimento ancor di più se si analizzano le macchine di quella stagione. La scuderia di Maranello arrivava all’Albert Park da due ottime uscite. La ...

«In Australia viene commercializzata la prima auto ad idrogeno , con tanto di stazioni per la ricarica in soli 5 minuti» si legge in uno screenshot che riporta un articolo del 2022 pubblicato sul ... (open.online)

F1, GP Australia 2022: quando Leclerc dominò Melbourne - Quando si pensa al GP d'Australia non si può non ricordare l'edizione del Mondiale 2022 di F1 quando dominò un super Charles Leclerc.tuttotek

F1, Gp Australia: orari italiani, fuso orario, info, dove vederlo in tv e in streaming - Terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo una settimana di pausa, si corre il Gran Premio di Australia sul circuito Albert Park a Melbourne ...sport.virgilio

F1 Ferrari, Sainz ha l'ok per il GP d'Australia: "Ma non sarò al top". Leclerc: "Caccia alla Red Bull!" - Carlos Sainz è pronto a salire sulla Ferrari SF-24 per il Gran Premio d'Australia, arriva l'idoneità a correre ma lo spagnolo sa di non essere ancora al meglio mentre Leclerc vuole avvicinarsi il più ...sport.virgilio