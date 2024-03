F1 | Carlos Sainz | “Ho fatto di tutto per essere pronto | ma non sarò al 100%”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il ritorno di. Il pilota spagnolo della Ferrari tornerà nell’abitacolo della Rossa nel week end del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park a Melbourne,vorrà mettersi alla prova, reduce da un attacco di appendicite a Jeddah (Arabia Saudita), con annesso intervento chirurgico.non aveva potuto prendere parte alle qualifiche e al GP sul tracciato saudita, lasciando spazio al giovanissimo Oliver Bearman, distintosi per la sua prestazione con la SF-24. La domande che ci si pone è la seguente: come reagirà il fisico diagli sforzi che richiede una F1? “Potrò dirlo domani, quando torno in macchina e la forza G sarà una variabile da considerare”, le prime parole dell’iberico ai microfoni dei media. “Ma mi sento ...

