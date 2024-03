Exploit firmato Aci Prato Podio per Moretti-Moceri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) E’ undi vero prestigio quello ottenuto dal pratese Alessandronell’ambito della quindicesima rievocazione storica della Coppa Milano Sanremo. La competizione valevole per il campionato italiano di regolarità sportiva ha visto l’esponente dell’Aci disalire sul gradino più basso delin equipaggio con Giovanni, alla guida di una Lancia Ardea del 1941. Il duo è arrivato dietro ai vincitori, l’equipaggio Mario Passanante - Alessandro Molgora su Fiat 508 C del 1937, e ai secondi classificati Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508 C del 1938.gareggia con licenza dell’Automobile Club, partecipa abitualmente a gare di regolarità, ma in questa competizione era all’esordio, compiendo un vero ...