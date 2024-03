(Di giovedì 21 marzo 2024) Javier, centrocampista argentino ex, Palermo e PSG ha parlato in una lunga intervista a La Nacion, in cui ha svelato le sue sofferenze...

L’ex fantasista di Roma e Palermo Pastore potrebbe appendere le scarpette al chiodo, spingendo per il ritiro Come riportato nell’intervista rilasciata a Dimanche soir Football, Pastore ... (calcionews24)

Pastore: "Il calcio era diventato un castigo. Ora ho un'anca in ceramica" - Pastore racconta poi di aver provato terapie sperimentali: " Per continuare a giocare a calcio le ho provate tutte. Ma non ottenevo mai il risultato sperato. Riuscivo ad allenarmi e a giocare, ...gianlucadimarzio

Ex Roma, Pastore: 'Ho una protesi all'anca di ceramica. Oggi non penso a giocare a calcio' - Javier Pastore, centrocampista argentino ex Roma, Palermo e PSG ha parlato in una lunga intervista a La Nacion, in cui ha svelato le sue sofferenze fisiche dovute.calciomercato

“Usato come cavia a Roma” La denuncia di Pastore - Javier Pastore per anni ha incantato nelle massime divisioni europee, regalando grandi giocate e facendo vedere un calcio per pochi. Poi, però, la luce ...footballnews24