Ex ospedale di Luco | lavori conclusi Il progetto studentato prende quota

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ora l’ex-diè più "protetto". Ma si è ancora alla ricerca di un utilizzo. E il sindaco di Borgo San Lorenzo rilancia la proposta di farne uno, a servizio dell’Università di Firenze. La buona notizia è che si sono recentementeper la messa in sicurezza del tetto del grande immobile, che ora appartiene alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, alla quale lo trasferì la Regione Toscana. Ed è stata proprio la Regione a finanziare con mezzo milione di euro l’intervento di "emergenza", indispensabile per rallentare il degrado della struttura. Il tetto era ormai un colabrodo, e così si è provveduto alla rimozione delle parti compromesse, al montaggio di una copertura in lamiera, con la demolizione dei controsoffitti che non reggevano più. La Fondazione ha ...

