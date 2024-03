Ex Milan | Junior Messias | quel goal è indimenticabile | Ibrahimovic era commosso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 21 marzo 2024) La scorsa estate ha lasciato ilper andare al Genoa, manon dimentica unsegnato in rossonero e la reazione diNella scorsa sessione estiva di calciomercato,ha lasciato iled è passato in prestito al Genoa. Il brasiliano nella prima parte della stagione è stato frenato dagli infortuni, ma poi gradualmente è rientrato, diventando una pedina importante per Mister Gilardino. A gennaio poi è scattato l’obbligo di riscatto e il classe ’91 è diventato un giocatore rossoblù a titolo definitivo. Intervistato da Repubblica, Il centrocampista ha ricordato uno dei momenti più belli della sua esperienza in rossonero: ilsegnato contro l’Atletico Madrid in Champions League. Era il 24 novembre 2021: il ...