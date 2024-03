Ex Gkn | il liquidatore | “La fabbrica non è sicura” Fiom | “Falso”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – Sopralluogo oggi delGianluca Franchi, insieme al responsabile per la sicurezza e ambiente e da un gruppo di tecnici, allo stabilimento di Campi Bisenzio della ex Gkn, oggi Qf. L’esito? «Criticità rilevanti e gravi mancanze, che richiedono un intervento immediato per motivi di salute e sicurezza», ha sottolineato l’azienda in una nota, nella quale si fa presente che «un folto gruppo di persone non qualificate ed in gran parte estranee all'azienda, ha impedito l'ingresso all'elettricista ed al personale incaricato dall'azienda. Spiace constatare che il tutto è avvenuto alla presenza del sindaco di Campi Bisenzio accompagnato dalla Polizia municipale, che ha ritenuto questi episodi pienamente legittimi. Ci attiveremo in ogni sede per ripristinare la legalità nel sito, increduli che ci possano essere situazioni di questo genere. Tra ...